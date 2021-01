Juventus-Bologna – Gara affidata all’arbitro Juan Luca Sacchi

TORINO – La Juventus di Andrea Pirlo festeggia il suo primo titolo stagionale. Ieri sera, infatti, i bianconeri hanno battuto per 2-0 il Napoli nella finale della Supercoppa Italiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una vittoria fondamentale per questo momento della stagione, in cui la Vecchia Signora era alle prese con diversi problemi, dovuti soprattutto agli infortuni e alla mancanza di risultati. Con questo titolo, però, la squadra allontana tutti i malumori e si rilancia pienamente nella sua rincorsa stagionale: l’obiettivo, adesso, è riprendere il Milan capolista in campionato e tentare di lottare anche per lo Scudetto.

Domenica 24 gennaio, dunque, la Juve tornerà un’altra volta in campo nel lunch match contro il Bologna di Siniša Mihajlović. All’Allianz Stadium di Torino, infatti, andrà in scena la gara valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. I bianconeri sono attualmente al quinto posto con 33 punti, 10 in meno rispetto ai rossoneri, solitari al comando. I rossoblù, invece, sono dodicesimi a 20 punti, solamente 7 punti sopra la zona retrocessione. Sarà, pertanto, una sfida fondamentale per entrambe le compagini, decise a conquistare i tre punti per inseguire i loro obiettivi. In mattinata, poi, sono arrivate anche le designazioni arbitrali per tutti gli incontri della giornata di campionato.

La gara tra Juventus e Bologna è stata affidata all'arbitro Juan Luca Sacchi. Classe 1984 e nativo di Treia, il signor Sacchi è della sezione di Macerata ed ha esordito in Serie A nel maggio del 2015, in occasione di Chievo-Atalanta. Il fischietto marchigiano sarà aiutato dai guardalinee Vivenzi e Prenna, mentre il IV uomo sarà il signor Ghersini. Al VAR, invece, ci sarà il signor Calvarese, mentre l'assistente del VAR sarà il signor De Meo.