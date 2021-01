Juventus-Bologna 2-0, da Ronaldo a Cuadrado: i festeggiamenti sui social

TORINO- Contro il Bologna, la Juventus ha dato continuità alla vittoria in Supercoppa Italiana di mercoledì, dimostrando di aver ormai messo alle spalle il brutto ko di “San Siro” subito per mano dell’Inter la scorsa settimana. All'”Allianz Stadium”, grazie ai gol di Arthur (prima marcatura in bianconero per lui) e McKennie (al quarto centro in questa stagione), la squadra di Andrea Pirlo ha regolato i rossoblù emiliani con un secco 2-0, agganciando momentaneamente l’Atalanta a quota 36 punti, sette in meno del Milan capolista e cinque in meno della squadra allenata da Antonio Conte. In attesa di tornare domani mattina in campo per preparare la sfida di Coppa Italia contro la SPAL e la trasferta di Genova contro la Sampdoria in campionato, i campioni d’Italia in carica si godono il meritato successo odierno. Vediamo come, sui social, hanno reagito Cristiano Ronaldo e compagni:

BUFFON: “+3”