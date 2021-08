DIRETTA – Juventus-Atlanta: segui con noi la partita

La formazione bianconera torna in campo

La Juventus sta per scendere in campo conto l'Atalanta nell'ultima partita pre campionato di questa estate. In attesa dei rinforzi dal mercato, la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo per testare la sua condizione, e per fare le prove in vista dell'esordio in Serie A in programma il 22 agosto contro l'Udinese alla Dacia Arena.