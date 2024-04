Juve Women-Inter 0-2, Girelli: “Ora vogliamo concludere la stagione al meglio”

Niente da fare per la Juve Women, battuta 0-2 dall'Inter nella poule scudetto. Così facendo la Roma si è laureata campione d'Italia. Al termine della partita l'attaccante bianconera Cristiana Girelli ha detto: "È stata una serata che ci provoca sofferenza, sia per la sconfitta che per la prestazione. Dobbiamo assolutamente ripartire, per mettere da parte questa sera e concludere la stagione nel miglior modo possibile, anche se è dura. L’Inter ha approcciato in maniera perfetta, noi siamo state troppo passive all’inizio; poi abbiamo avuto una buona reazione, ed è da questa che dobbiamo ripartire. L’Inter ha dimostrato di essere una squadra in crescita, e facciamo i complimenti alla Roma, che ha vinto meritatamente lo Scudetto".