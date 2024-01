Juve Women-Fiorentina 2-2, Montemurro: “Queste sono partite complicate”

Le parole dell'allenatore della Juve Women Montemurro al termine della partita pareggiata per 2-2 contro la Fiorentina

Intervistato al termine della partita contro la Fiorentina, pareggiata per 2-2, l'allenatore della Juve Women Montemurro ha detto: "Queste partite, si sa, sono complicate. La Fiorentina oggi ci ha segnato due gol su due ripartenze, mentre noi abbiamo creato tanto, ma non siamo stati troppo precisi in fase realizzativa".