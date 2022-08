Juve, fattore Vlahovic: contro la Sampdoria il serbo è un cecchino

In vista del match contro la Sampdoria, Dusan Vlahovic sarà l'arma segreta della Juve di Massimiliano Allegri: 5 gol in 4 partite

La Juve si prepara ad affrontare la Sampdoria , match valido per la seconda giornata della Serie A 2022/23. I bianconeri sono dati per favoriti, ma servirà la massima concentrazione. Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con tanti infortuni importanti, ma potrà contare su un'arma segreta: Dusan Vlahovic. Il bomber serbo quando vede la Sampdoria segna. "Nelle quattro occasioni in cui ha affrontato la Sampdoria giocando titolare in Serie A, Dusan Vlahovic è sempre andato a segno : cinque gol in quattro partite dal 1’ contro i blucerchiati, tre di questi nelle due al Ferraris", ha comunicato la Juventus.

In più: "Da quando veste la maglia della Juventus, Dusan Vlahovic ha segnato 11 gol. Solamente Lautaro Martinez (13) e Ciro Immobile (12) hanno fatto meglio in tutte le competizioni tra chi ha militato nel periodo solo in squadre di Serie A. Per lui, inoltre, quella contro il Sassuolo è stata la 12ª marcatura multipla in Serie A (la seconda con la Juventus). Dal 2019/20 ad oggi solo Cristiano Ronaldo (15) e Ciro Immobile (14) ne hanno collezionate di più nel massimo torneo italiano". Una vera e propria macchina da gol, che potrebbe essere aiutata da un altro serbo, Filip Kostic. L'ex Eintracht Francoforte è si prepara a giocare la prima partita da titolare con la maglia bianconera, pronto a fornire assist per il suo compagno di nazionale.