Juve U19-Torino 2-0, Montero: “Vittoria che è la ciliegina sulla torta”

Grande vittoria per la Juve U19, che ha battuto il Torino 2-0 nel derby della Mole di categoria. Al termine della partita l'allenatore bianconero Montero ha detto: "Sono contento per i ragazzi, la difficoltà stava nella diversa fisicità data dalla differenza d’età dei giocatori in campo. Noi ci siamo imposti di non parlare di queste cose nel corso della stagione, per non condizionare i ragazzi che scendono in campo e sono felice che sia arrivato questo successo perché se lo meritano. È la ciliegina sulla torta del percorso di crescita che hanno fatto nel corso di questi mesi. Siamo stati bravi in entrambe le fasi, il Torino non è stato concreto come al solito e penso che loro nei playoff sarà una squadra complicata da affrontare per tutte le altre".