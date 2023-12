Juve U19, sconfitta ed eliminazione in Coppa Italia: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita di Coppa Italia Primavera tra i bianconeri e la Lazio.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sull'U19, sconfitta dalla Lazio in Coppa Italia. Ecco il comunicato: "A Vinovo la Juventus di Paolo Montero gioca bene, ma perde di misura agli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera contro una Lazio in gran forma e seconda in classifica in campionato. Decide, per i biancocelesti, il gol di D'Agostino al 59'.

LA PARTITA Nel primo tempo la partita è molto equilibrata e il ritmo di gioco fa sì che le emozioni non siano tantissime. Da segnalare, infatti, solo un’occasione per parte nei primi 45 minuti: per la Juventus arriva al 6’, quando un cross preciso di Pagnucco arriva sui piedi di Savio, che con una girata al volo di mancino sfiora la porta difesa da Renzetti; la Lazio, invece, risponde solo al 19’ con Ruggeri: il capitano della Lazio impatta bene di testa dopo un cross arrivato dalla sinistra, ma la sua conclusione non impensierisce troppo Zelezny, che lascia sfilare sul fondo. Nella seconda frazione, si accende finalmente il match. La Juventus al 52’ va vicinissima al vantaggio con una gran botta da fuori di Grosso che, con il suo destro, obbliga Renzetti a una gran parata. I bianconeri macinano gioco ma, nel loro miglior momento, subiscono la rete della Lazio, che al 59’ si porta in vantaggio con D’Agostini. Milani batte bene una punizione dai 35 metri che pesca la testa di Bordon. Il mediano brasiliano di testa colpisce il palo e sulla ribattuta il più lesto di tutti a correggere in rete è proprio il numero 9 degli ospiti. Dopo i 3 gol in siglati in campionato, l’Italo-Statunitense mette la sua prima firma stagionale anche in Coppa Italia. Gli uomini di Montero si rimboccano le maniche e vanno alla ricerca del pareggio.

Al 78’ grande occasione bianconera: Scienza – subentrato a Firman nel corso del secondo tempo - viene pescato sul filo del fuorigioco da un lancio millimetrico di Florea, ma davanti all’estremo difensore biancoceleste spara alto con il destro. Un minuto più tardi, è ancora Scienza il più propositivo: il 19 della Juventus dalla destra, rientra sul mancino e tira a giro sul secondo palo. Questa volta Renzetti deve impegnarsi per evitare il pareggio. Ne nasce un angolo dal quale la Juventus si rende ancora pericolosa: Bassino colpisce di testa perfettamente, ma Ruggeri salva sulla linea di porta. La sfortuna, però, non è ancora finita: all’83’ il solito Bassino trova la rete dell’1-1, ma il gol viene annullato dal direttore di gara per posizione di offside proprio del numero 23. Dopo questi 5 minuti di grande spinta bianconera, la difesa Laziale prende le misure e conduce la partita fino al fischio finale senza subire ulteriori rischi. Il percorso in Coppa Italia della formazione guidata da Paolo Montero si interrompe dunque agli ottavi di finale. Lazio qualificata ai quarti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.