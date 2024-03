Juve, tesoretto per il mercato: 100 milioni da spendere

La situazione economica della Juve è in miglioramento ma è ancora impossibile pensare a un mercato fatto di grandissimi acquisti. Per questo Giuntoli sta già lavorando ad alcune cessioni, sacrifici importanti che possano permettere ai bianconeri di investire sul mercato. In particolare secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Vecchia Signora starebbe pensando di vendere Bremer e Huijsen, che insieme dovrebbero portare nelle casse del club circa 100 milioni di euro. Con quel denaro la Juve potrebbe andare ad acquistare Calafiori, obiettivo numero uno per la difesa, ma anche un centrocampista di livello. Il sogno è Koopmeiners, con Ferguson come alternativa di livello.