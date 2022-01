Juve, senti Szczesny: “Parare un rigore così importante è stato bellissimo”

Szczesny è stato uno dei protagonisti nella bellissima vittoria della Juventus contro la Roma, fondamentale nel parare un rigore all'81'

Una montagna russa di emozioni. Provare a spiegare cosa è stato il big match tra Roma e Juventusa chi non ha avuto il piacere di guardarlo è difficile, ma questa potrebbe essere una definizione. Nel primo tempo il vantaggio giallorosso e il pari firmato da Dybala, poi nel secondo la follia: cinque gol in totale, un'espulsione e un rigore parato. Alla fine il tabellino recita 3 a 4, vittoria per i bianconeri.

Allo scadere dei 90 minuti Szczesny, uno dei protagonisti della partita, ha commentato: «Parare un rigore in un momento così importante è stato bellissimo. Penso, però, di essere stato più fortunato che bravo perché sono partito in anticipo e mi sono trovato leggermente sbilanciato nel momento in cui Pellegrini ha calciato. Per fortuna sono riuscito a intuire l'angolo e a parare la conclusione. Dobbiamo ripartire da questa rimonta, da questa vittoria. Noi siamo la Juventus e dobbiamo avere l'ambizione di lottare per essere sempre la migliore squadra d'Italia. Abbiamo vinto una partita complicata oggi perché la Roma ha dimostrato di essere una squadra forte. Ci hanno messo in difficoltà principalmente con le palle inattive, sfruttando la loro fisicità. Ma la reazione che abbiamo avuto è stata davvero importante, sicuramente la nota più bella di questa serata».

Il portiere polacco dopo un inizio di stagione particolarmente negativo è lentamente tornato sui suoi livelli, fino a tornare ad essere la solita certezza tra i pali bianconeri. Ieri sera, però, il classe 1990 parando il rigore a dieci minuti dalla fine si è superato. Un vero e proprio supereroe. In estate si era parlato di un possibile cambio in porta, magari dell'arrivo di Donnarumma (che sta trovando poco spazio al PSG), ma visto la stato di forma di Szczesny e le casse in rosso del club sembra propria che il posto da titolare non sia più in dubbio.