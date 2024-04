Juve, traguardo importante per Szczesny: 100 clean sheet in bianconero

Grazie allo 0-0 contro il Milan Wojciech Szczesny ha raggiunto i 100 clean sheet con la maglia della Juve. Ecco il comunicato del club bianconero: "Con la partita di oggi, Wojciech Szczesny ha raggiunto un traguardo davvero importante: sono infatti cento le partite in bianconero in cui non ha subito gol (in tutte le competizioni). In realtà le partite sono alcune in più: Szczesny ha giocato tre gare con la Juventus senza subire gol ma non rimanendo in campo per 90 minuti, contro lo Spezia 31 agosto 2022 (43 minuti), lo Sporting 13 aprile 2023 in Europa League (44 minuti) e contro il Bologna il 23 maggio 2021 (67 minuti). Il dato, dunque, si riferisce alle partite intere senza subire gol".