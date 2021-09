Juve, senti Varane: “Pogba? Spero che resti ma la decisione è la sua…”

Il difensore del Manchester ha parlato del futuro di Pogba

Cresce il malumore in casa Juve che, resta ancora a secco di vittorie in campionato. Il pareggio maturato nel big match contro il Milan infatti, non è servito a portare una boccata di ossigeno dalle parti della Continassa, con i bianconeri che sprofondano cosi penultimi in classifica, lasciandosi alle spalle la sola Salernitana a 0 punti. Questo non fa che accrescere i timori dei tifosi juventini, i quali vedono aumentare il distacco con le teste di serie di giornata in giornata e facendo tramontare sempre di piu l'ipotesi di una rimonta come quella del 2014, quando in panchina sedeva sempre Max Allegri, sapendo poi come andò a finire.