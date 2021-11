Juve, senti Dainelli: “Vlahovic è devastante. Diventerà uno dei migliori”

L'ex difensore della Fiorentina ha parlato del futuro di Vlahovic

In attesa che il campionato riparta, i dirigenti della Juventus stanno continuando a lavorare sul mercato per tentare di migliorare la rosa. Uno dei reparti da completare è sicuramente l'attacco e l'obiettivo principale resta sempre il centroavanti serbo Dusan Vlahovic.

"E' impressionante la continuità che sta avendo e come lavora su tutti i dettagli. Mentalmente ha molta voglia di migliorarsi e questo è un mix devastante. Per me sarà un top, ci sono tanti club che si avvicinano a lui, ma spero che rimanga alla Fiorentina. Se deciderà di andare in un’altra squadra gli auguro comunque il meglio".