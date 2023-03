I TOP e FLOP di Juve-Sampdoria: Rabiot bomber, De Sciglio disattento

Tra i TOP si erge su tutti Rabiot. Il francese continua a essere un fattore determinante per i bianconeri in casa. Bello il primo gol segnato di testa, ancora di più il secondo, per il modo in cui stoppa, si gira e fulmina il portiere. Un perno di questa Juventus. Ottimo l'ingresso di Soulé. L'argentino si rende più volte pericoloso e chiude la partita con un tap-in che dimostra la sua prontezza di riflessi. Prova di alti e bassi per Bremer, che dietro non è impeccabile, ma segna un gran gol che sblocca il risultato. Positive le prove di Miretti, Kostic e Fagioli, tutti autori di un assist.