Sorpasso netto della Juventus sul Diavolo: ci pensa Mendes – News

La Juventus deve fare i conti con un reparto avanzato che sta rendendo sotto le aspettative. In particolare Angel Di Maria, portato a Torino per fare la differenza, fra infortuni e squalifiche non si è praticamente mai visto. Qualcuno parlava addirittura di un tentativo per prolungare il suo contratto di un ulteriore anno, ma alla luce della volontà del calciatore di tornare in Argentina e del rendimento inadeguato, ci sembra francamente un'ipotesi piuttosto remota.