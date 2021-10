Juve-Roma, le probabili formazioni: Dybala ancora out, Bernardeschi verso la riconferma

Ecco le probabili formazioni delle due squadre in vista del big match contro la Roma

A schiarirci qualche idea è stato proprio l'allenatore livornese che sulla situazione degli attaccanti e dell'argentino in particolar modo, ha commentato cosi: "Dybala non ci sarà, è molto più indietro di Morata. Una settimana, massimo dieci giorni, e sarà a disposizione. Non ci sono stati problemi, sta rispettando i tempi. Si credeva che potesse tornare con qualche giorno in meno, a volte pensi una cosa ed è un’altra. Dipende sempre dall’evolversi della situazione. Kean sta bene, come stanno bene tutti gli altri. Non ho deciso niente. Se Morata non fosse a disposizione la scelta ricadrebbe su di lui, Chiesa o Kaio Jorge”.