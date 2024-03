Juve, ritmo da retrocessione: Allegri a rischio esonero

Il futuro di Allegri alla Juve è più a rischio che mai: dopo i sette punti conquistati in otto partite Max rischia l'esonero

Salernitana, Sassuolo e Frosinone : queste sono le uniche tre squadre che hanno fatto peggio della Juve nelle ultime otto giornate di Serie A. Non a caso sono tutte e tre in zona retrocessione .

Dall'Empoli in avanti la squadra di Allegri è passata dal lottare per lo scudetto a rischiare di non qualificarsi alla prossima Champions League. Una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte: decisamente troppo poco.