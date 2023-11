Juve, il riassunto della giornata: parlano Tacconi e Montero

Dalle parole di Montero sull'U19 alle dichiarazioni di Tacconi sull'aneurisma: tutte le notizie del giorno sulla Juventus.

Per la Juveè il giorno della partita con la Fiorentina. Anche la Primavera ha giocato, vincendo contro la Roma. Ecco le parole di Montero: "Siamo molto contenti per la prestazione, abbiamo giocato contro una squadra forte che secondo noi è una delle favorite. I ragazzi hanno reagito bene, sapevamo che era una partita lunga e che non ci dovevamo scomporre. All'intervallo ci siamo detti che stavamo giocando bene e, infatti, i ragazzi sono stati bravi a ribaltarla con uno spirito positivo, con cuore e con coraggio".

Tacconi, invece, ha parlato per la prima volta dopo l'aneurisma: "L'ho passata brutta, pensavo di essere immortale e invece dietro l'angolo c'è sempre qualcosa di inaspettato. È capitato a me, e meno male che c'era mio figlio. Quando sono tornato a casa sono stato annaffiato dai miei cani, è stato bello. Erano due o tre giorni che ero stanco morto, dovevo aspettarmi qualcosa, avevo mal di testa e c'era qualcosa che non andata.

Non pensavo che fosse qualcosa di grave. Ho perso il matrimonio di mia nipote, i 18 anni di mia figlia, però mi hanno visto vivere, che è quello che conta. Dei primi tempi non ricordo niente, ero in coma, ma la fatica che ho fatto nonostante fossi un atleta è stata tanta. La riabilitazione è stata dura, ho dovuto ricominciare a camminare e parlare. Mia moglie e i miei figli sono stati importanti, facevano avanti e indietro".

