Juve, il riassunto del giorno: parlano Montero e Barzagli

Per la Juventus è il giorno della sfida con il Verona . Barzagli ha parlato del mondo bianconero: "Nella mia Juventus io ero un leader silenzioso, semmai più un uomo spogliatoio. I veri leader erano altri, Buffon su tutti. Il mio primo scudetto con la Juventus rimane indimenticabile, impresso nel cuore. Quando ho smesso di giocare è come se avessi chiuso un cerchio perfetto, iniziato in una squadra di periferia con un sacerdote e terminato in un top club come la Juventus in cui ho vinto tutto. E poi l’ho fatto salutando i miei tifosi ed è stato bellissimo, con la partita d’addio nel giorno della vittoria dell’ottavo scudetto. Nel momento in cui ho chiuso con il campo da calcio sapevo di aver dato tutto, ero tranquillo perché era il momento giusto".

Anche Montero ha detto la sua: "I ragazzi hanno giocato una bella partita e siamo molto contenti per come l'hanno interpretata. Il nostro processo di crescita continua, non dobbiamo fermarci qui, ma continuare a lavorare duramente. Mi complimento con loro per come si stanno allenando in settimana e ora, in partita, stanno raccogliendo i frutti di questo lavoro in partita.