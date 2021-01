Juve – Reynolds ai dettagli : il giocatore andrà sei mesi al Benevento

TORINO – L’avvio di inizio anno per la Juve sembra essere molto promettente, viste le prime due uscite contro Udinese e Milan, macinate con 7 reti in totale, rispettivamente 4 ai friulani e 3 ai rossoneri, le quali hanno consentito ai bianconeri di restare aggrappati al treno scudetto e soprattutto, di vincere il primo vero scontro diretto della stagione. Juventus che dovrà anche recuperare la sfida contro il Napoli e sarà una chance in piu per poter accorciare ulteriormente la classifica ed iniziare ad inserire la freccia per il sorpasso sulle due milanesi e sulla sorprendente Roma di Fonseca. Ma un grande aiuto potrebbe arrivare anche dalle mosse di mercato che la dirigenza della Continassa sta effettuando in queste ultime settimane, con molti obiettivi messi nel mirino, alcuni gia definiti.

In attesa di capire chi sarà il centroavanti puro da consegnare a mister Pirlo, il quale ha chiesto esplicitamente l’arrivo di un numero 9, la società piemontese ha praticamente messo a segno il primo acquisto dell’anno. Ma andiamo per ordine, bocciata l’ipotesi Quagliarella per via della volontà dell’attaccante di restare in blucerchiato, resta come candidato numero uno Olivier Giroud a completare e ultimare il reparto offensivo dei bianconeri che, in assenza di Morata presenta poche valide alternative con le stesse caratteristiche dello spagnolo. Ma la notizia che sta circolando prepotentemente in queste ultime ore, vede il terzino americano Reynolds gia sotto la Mole, pronto a vestire la maglia zebrata ma a partire da giungo. Già, perche il ds della Juve Fabio Paratici, avrebbe affondato il piede sull’acceleratore proprio in queste ore, arrivando ad un accordo di massima con il Dallas F.C. , club che ne detiene il cartellino. Ci sarebbe un ostacolo da superare però, infatti, trattandosi del secondo statunitense che vestirebbe la maglia della Vecchia Signora, i posti per gli extracomunitari sarebbero terminati e proprio per questo, il terzino verrà riscattato in sinergia con il Benevento, dove andrà a giocare i prossimi 6 mesi, fino a giugno, quando arriverà alla corte di Andrea Pirlo.