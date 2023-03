Juve, Rabiot: “A volte devo prendermi la responsabilità. Futuro? Qui sto bene”

Le parole del giocatore della Juve Rabiot al termine del match di Serie A contro la Sampdoria ai microfoni di Dazn

Al termine del match contro la Sampdoria, il giocatore della Juve Rabiot è intervenuto ai microfoni di Dazn: "In alcuni momenti devo prendermi la responsabilità e fare anche da solo. Era un gol importante per la vittoria, sono contento. Nel primo tempo abbiamo cominciato bene ma poi abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere. Nella seconda frazione siamo migliorati".

Sui due gol subiti: "E' una cosa di testa, dobbiamo rimanere più concentrati. Non è che se hai fatto due gol puoi stare tranquillo. Dovevamo vincere per prepararci al meglio per il Friburgo".

Sul suo futuro: "Per ora non penso a niente, voglio aiutare la squadra. Qui sto bene, per questo faccio tanti gol allo Stadium".