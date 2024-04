Juve, Quagliarella: “Chiesa rende meglio da terzo d’attacco”

Ospite a Sky Sport, Fabio Quagliarella ha parlato dell'attaccante della Juventus, Federico Chiesa. In particolare, all'ex bianconero sarebbe stato posto il quesito sul suo ruolo ideale in campo. Per Quagliarella non ci sarebbero dubbi. Ecco le sue parole: "Sicuramente Allegri li vede tutti i giorni, quindi per carità... Dal mio punto di vista, secondo me Chiesa rende di più giocando largo. Giocare accanto a Vlahovic, spalle alla porta, è totalmente un altro gioco. Meglio il terzo di tre? Sì, secondo me lì rende meglio. Non quarto di quattro volendolo considerare un centrocampista? No, no, sempre davanti, anche perché lui è abituato a giocare così".