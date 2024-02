Juve Primavera-Sampdoria 2-1, Montero: “Vittoria meritata. Huijsen? Fuoriclasse”

Al termine della partita tra Juve Primavera e Sampdoria, vinta 2-1 dai bianconeri, l'allenatore della Vecchia Signora Paolo Montero ha detto: "Questa sera mi è piaciuto molto l'approccio dei ragazzi. Abbiamo giocato una bella partita, contro una squadra forte come la Sampdoria che meriterebbe di essere più in alto in classifica. Non è stato semplice vincere perchè affrontavamo un'avversaria che tiene tanto il pallone tra i piedi, ma noi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni create. Nel primo tempo siamo stati più propositivi, nella ripresa è venuto fuori il valore della Sampdoria e ci siamo dovuti difendere maggiormente, ma l'atteggiamento dei giocatori è stato ottimo anche nei momenti più difficili".