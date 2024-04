Juve Primavera-Milan 0-1, Montero: “Risultato più giusto il pareggio”

Brutta sconfitta per la Juve Primavera, battuta 0-1 dal Milan grazie al gol del baby fenomeno Camarda. Al termine della partita l'allenatore bianconero Montero ha detto: "Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, abbiamo giocato un grande secondo tempo, sono contento della reazione dei ragazzi. Diciamo che si è visto un tempo per parte, ma comunque queste partite servono per la nostra crescita mentale, noi siamo contenti di come si stanno comportando i ragazzi anche dal punto di vista emotivo. Abbiamo perso ma bisogna continuare così, perché il nostro obiettivo è la crescita di questi ragazzi, ovviamente senza perdere di vista la vittoria, che dobbiamo sempre cercare, perché siamo la Juve".