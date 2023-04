Juve, i precedenti contro i rossoblù: ecco i numeri

Il Bologna non vince contro la Juve dal lontano 26 febbraio 2011 quando i rossoblù vinsero a Torino grazie alla doppietta dell’ex Marco Di Vaio.

Il bilancio dei 76 match al Dall’Ara (tra Serie A e Serie B), parla di 18 successi per i padroni di casa, 23 pareggi, 35 vittorie in favore degli ospiti, 75 i gol fatti dal Bologna e 106 dalla Juventus.

Al momento la squadra di Motta si trova a 44 punti in classifica di cui 27 conquistati davanti al proprio pubblico. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta in campionato nella 31° giornata: il Bologna contro l’Hellas Verona (finita per 1-2) e la Juventus contro il Napoli (e ferma a 59 da ben tre giornate).