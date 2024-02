Juve, Prandelli esalta Vlahovic: “Ora è in fiducia, è un leader”

Intervistato da Tuttosport Cesare Prandelli ha parlato di Dusan Vlahovic autore di 9 gol nel 2024: nessuno come lui in Europa

Roberto Maccarone Redattore 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 10:34)

Vlahovic ha segnato 9 gol nel 2024: nessuno come lui in Europa, neanche Mbappe o Haaland. Intervistato da Tuttosport Cesare Prandelli ha parlato del bomber serbo: "Sai... L’ho sempre visto bene e so bene che le qualità le ha sempre avute. Ora la squadra gioca in maniera più offensiva e lo aiuta di più, ma Dusan non si discute. È in fiducia, è vero: è più convinto di se stesso ma soprattutto del suo ruolo dentro alla Juventus. Ora è un leader".

"È un ragazzo sensibile - ha continuato -. Ha il fuoco dentro e vorrebbe sempre spaccare tutto per se stesso e la squadra. Ma è sensibile, anzi, sensibilissimo e così è molto suggestionato dalla considerazione che percepisce dai compagni e dall’ambiente in generale. Se avverte fiducia e stima si esalta. Ma lui sa svariare o andare incontro, legge le situazioni e fa i movimenti: può giocare solo o con uno a fianco. Piuttosto, sono un po’ gli altri che devono capire sempre meglio come servirlo: lui ha bisogno la palla nello spazio, sulla corsa: è un bomber".

Chiosa finale sulla stagione della Juve:"Il giudizio non può che essere buono, anche molto buono: si sono poste le basi per la crescita futura. Quello che mi sembra possa mancare per il salto di qualità è, piuttosto, il miglior Chiesa. Non lo conosco e non so cosa gli manchi, ma mi sembra ancora alla ricerca di una continuità che sarebbe decisiva per la Juventus".

