CR7 lascia il Portogallo? L’ex Juve smentisce tutto: “Gruppo unito”

Alcuni media esteri avevano diffuso la voce che Cristiano Ronaldo dopo quanto successo contro la Svizzera volesse lasciare la propria nazionale. La federcalcio portoghese ha voluto subito smentire il tutto. Ecco il comunicato: "Una notizia rilasciata questo giovedì ha rivelato come Cristiano Ronaldo abbia minacciato di lasciare la nazionale durante una conversazione con il ct Fernando Santos. La FPF chiarisce che in nessun momento il capitano della nazionale ha minacciato di lasciare la squadra nazionale durante la sua campagna in Qatar.