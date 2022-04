Juve, Perin: “Coppa Italia? Un obiettivo importante. Felice per il rinnovo”

Intervenuto nel pre partita del match di Coppa Italia tra Juve e Fiorentina Perin ha parlato ai microfoni di Mediaset

Intervenuto nel pre partita di Juve-Fiorentina, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Perin ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Noi fin dall'inizio abbiamo cercato di guardare partita dopo partita, dopo un inizio complicato siamo stati bravi a unirci come squadra, quindi far diventare il collettivo una vera e propria squadra. Sappiamo di non essere riusciti a raggiungere degli obiettivi per noi importanti, però la Coppa Italia è uno di questi, come il quarto posto in campionato. Abbiamo ben fissi gli obiettivi davanti a noi e dobbiamo andare a prenderceli".