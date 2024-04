Juve, Pedullà: “Fino alla Fine? Per fortuna è una delle ultime prima della fine”

Contro il Torino la Juve non è riuscita ad andare oltre un triste 0-0. I bianconeri hanno sfiorato il gol per due volte con Vlahovic ma il serbo ha clamorosamente sbagliato e per questo la squadra di Allegri è tornata a casa con solo un punto. Intervenuto su X il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato la prestazione della Vecchia Signora: "Anche questa è stata un’altra bella partita. Più che fino alla fine, per fortuna una delle ultime prima della fine. Alcaraz che entra al 95′ un’offesa al pubblico pudore". Il bel gioco non è di certo tra le armi a disposizione di Allegri...