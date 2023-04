Juve, obiettivo Coppa Italia sfumato: il rischio è che…

E Massimiliano Allegri ha commentato così: "Resta la sensazione di un primo tempo in cui siamo partiti addormentati, soprattutto nel primo quarto d’ora. Nel complesso, però, abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo tirato poco in porta, dovevamo sicuramente far meglio in fase offensiva ma l’Inter ha dato molta pressione soprattutto all’inizio e vincere non era semplice ma ci abbiamo provato fino in fondo. Ora dobbiamo aumentare l’attenzione, la voglia e la cattiveria per andare a fare i risultati. Dispiace non essere arrivati in finale perché per 60 minuti abbiamo disputato una buona partita contro un’Inter forte, che è in semifinale di Champions".