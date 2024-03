Juve Next Gen, Muharemovic: “Punto a giocare in prima squadra”

Intervistato per The Athletic, Tarik Muharemovic, difensore della Juventus Next Gen, ha parlato dei suoi obiettivi personali. Ecco le sue parole: "Il mio obiettivo è salire in prima squadra. Quando li vedo, ottengo la motivazione per arrivarci. Huijsen sta facendo molto bene e vuoi essere come loro. La prima volta che sono entrato in palestra, era vuota all'inizio. Stavo pedalando e mi sentivo un po' nervoso. Poi ho visto tutti i giocatori entrare. Paulo Dybala! Ero scioccato. Normalmente li vedi in TV o sui social media. Poi altri giocatori. Chiellini! Era pazzesco. Non riesco nemmeno a descriverlo. Yildiz? È il ragazzo che mi ha dato più difficoltà in allenamento perché è un dribblatore speciale. Si abbassa con le ginocchia. Devi rimanere calmo, guardare la palla. Penso che ora potrei sfidarlo!"