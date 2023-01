Juve-Monza, i tifosi vicini ai bianconeri: gli striscioni fuori dallo Stadium

Prima del fischio d'inizio della partita contro i brianzoli, i tifosi della Juve hanno esposto alcuni striscioni per far sentire la loro voce

Prima dell'inizio della sfida tra Juventus e Monza, i tifosi bianconeri hanno voluto far sentire la propria voce con alcuni striscioni esposti fuori dall'Allianz Stadium. Tra i messaggi contenuti, non manca l'omaggio all'Avvocato Gianni Agnelli, a 20 anni dalla scomparsa: una figura indelebile della storia della Vecchia Signora. Ma spazio anche per la protesta contro la sentenza che ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juve per il caso plusvalenze. Un invito del popolo bianconero alla squadra: rimanere compatti anche nelle avversità.