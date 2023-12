Juve, Montero: “Deluso per il risultato. La prestazione era stata positiva”

Paolo Montero ha commentato la sconfitta in Coppa Italia della sua Juventus U19: un risultato che non rispecchierebbe quanto visto in campo

Intervistato nel post partita del match di Coppa Italia contro la Lazio, Paolo Montero ha commentato la sconfitta della Juventus U19. Ecco le sue parole: "Uscire dalla Coppa Italia è una delusione grande perché la Juventus ha il dovere di puntare a vincere in ogni situazione. Abbiamo sfidato la seconda forza del nostro Campionato: un gruppo di ragazzi molto fisico, lo abbiamo visto anche oggi. Sono convinto che la nostra prestazione è stata buona sotto diversi punti di vista e loro non hanno creato tante palle gol. Queste sono partite che servono ai nostri ragazzi, vista la giovane età: dobbiamo imparare che quando la sfida è chiusa e combattuta, sono i dettagli minimi a fare la differenza. Come nel caso del gol che abbiamo subito. Le giocate migliori le abbiamo fatte noi, anche a livello di combinazioni offensive".

Montero ha proseguito: "La dirigenza ci chiede di aiutare questo gruppo a crescere nel migliore dei modi ed è quello che stiamo provando a fare. Noi abbiamo vietato di parlare d’età con Grelaud e Mazur: sono dei 2007 e hanno giocato contro ragazzi del 2004, pensate cosa vuol dire avere tre anni di differenza con gli avversari. Sono il futuro della Juventus e ci sono anche altri ragazzi che sono venuti con noi sempre dall’Under 17. Hanno tanta qualità e l’importante in questi casi è dimostrare di essere pronti nel momento in cui c’è l’opportunità di fare il salto di categoria. Questo è il nostro lavoro: puntare sulla crescita, ma come ripeto sempre ai ragazzi che sono qui alla Juventus - noi dobbiamo migliorare, cercando però di vincere".

