Juve, Mandragora è un giocatore della Fiorentina: tutti i dettagli

Dopo il prestito al Torino della passata stagione, Rolando Mandragora è ora pronto a cominciare una nuova avventura. Il centrocampista italiano era seguito dalla Fiorentina e proprio dal Torino, ma i viola hanno deciso di chiudere subito il colpo e regalare a Vincenzo Italiano il centrocampista di cui aveva tanto bisogno in vista della Serie A 2022/23 . Per questo nei giorni scorsi la Fiorentina ha spinto forte sull'acceleratore e ha raggiunto un accordo sia con il giocatore che con la Juventus . Dopo le visite mediche e gli indizi social (la foto di una pianta di mandragora) è arrivata anche l'ufficialità.

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha infatti comunicato la cessione del centrocampista italiano. Ecco il comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 8,2 milioni , pagabile in tre esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 1,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi . Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2021/2022 pari a € 1,3 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore.". (juventus.com)

Mandragora si trasferirà quindi a Firenze, pronto a cominciare una nuova avventura sotto la guida di Vincenzo Italiano. Nella Fiorentina prenderà il posto in cabina di regia lasciato vuoto dall'addio di Torreira. Sui social il centrocampista ha voluto salutare i tifosi del Torino con cui ha condiviso bellissimi momenti nell'ultimo anno e mezzo: "È arrivato il momento dei saluti. Sarebbe difficile spiegare in un semplice messaggio quello che di bello ho vissuto in questo anno e mezzo.. È stato un percorso fatto di difficoltà ma anche di momenti belli e ricchi di soddisfazioni. Torino mi ha dato tanto, tantissimo... Lascio con immensa gratitudine e una certezza: quella di aver dato sempre tutto. L’unico rammarico è di non sapere se ad oggi sono riuscito a restituire tutto l’affetto che voi avete dato a me. Vi sarò sempre grato e sarò sempre grato a questa città. Voglio ringraziare in particolar modo voi tifosi, la proprietà, il mister, lo staff e il personale del Club: magazzinieri, fisioterapisti, cuochi e dirigenti. Senza di loro sarebbe stato tutto molto più difficile. Grazie di tutto".