Juve, Lukaku e le reazioni social dopo l’ultima apparizione

Al di là di tutto -tra strategia e verità- la Juventus vuole portare Lukaku a Torino. Nella futura 'missione londinese', Cristiano Giuntoli cercherà la quadra con il Chelsea che (fino ad ora) non apre al prestito . Con il giocatore - a meno di nuovi colpi di scena - c’è già da tempo un accordo per un triennale da quasi 9 milioni di euro a stagione, con opzione per un quarto anno.

I Blues dal canto loro chiedono 40 milioni per lasciarlo partire: il nuovo direttore sportivo bianconero proverà il tutto per tutto anche inserendo Dusan Vlahovic come contropartita. Il serbo intanto aspetta la cessione di Kylian Mbappé sperando che il PSG voglia puntare ancora su di lui. Un effetto domino per l'attacco: bisognerà prima vedere quale sarà il futuro dell'ex Fiorentina.