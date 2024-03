Juve, pochi minuti in campo per Locatelli e Cambiaso. Chiesa in panchina

Poco spazio per gli italiani della Juve in nazionale: resta in panchina Chiesa, qualche minuto per Locatelli e Cambiaso

Grazie alle reti di Pellegrini e Barella l'Italia ha vinto l'amichevole contro l'Ecuador e ora può guardare con maggiore positività al prossimo europeo. Non sorridono tanto, invece, i giocatori dellaJuve,poco utilizzati dal ct Spalletti in questa seconda partita della tournée negli USA. Chiesa è infatti rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti mentre Locatelli e Cambiaso si sono dovuti accontentare di subentrare a partita in corso. Locatelli è entrato al 67' al posto di Jorginho mentre Cambiaso all'88' per sostituire Dimarco. Prestazioni che non hanno lasciato il segno, con l'esterno che nonostante il poco tempo a disposizione è addirittura riuscito a ricevere un'ammonizione.