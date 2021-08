Juve-Locatelli, è fatta: arriva la fumata bianca

Accordo raggiunto tra le parti, finalmente Locatelli è pronto a vestire il bianconero: ecco i dettagli dell'affare

Dopo mesi di trattative, finalmente ci siamo. Manuel Locatelli è un nuovo giocatore della Juventus. L'ufficialità è prevista nelle prossime ore, con i bianconeri e il Sassuolo che devono definire le ultime questioni burocratiche. Ma stavolta non dovrebbero più esserci intoppi, anzi la trattativa pare ormai chiusa definitivamente. La formula del passaggio del giocatore in bianconero dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto incondizionato alla fine della stagione. La Juventus pagherà 35 milioni di euro in 5 esercizi differenti. E Massimiliano Allegri dalle prossime ore avrà finalmente a disposizione il regista tanto richiesto.