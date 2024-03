Juve, niente Lazio per Alex Sandro e Kostic: le loro condizioni

In vista della sfida tra Lazio e Juve Alex Sandro e Kostic non sono stati convocati: le ultime novità sulle loro condizioni

La Juve si prepara a sfidare la Lazio, match fondamentale per la stagione bianconera. La squadra di Allegri è infatti alla ricerca dei tre punti ma battere la formazione di Igor Tudor sarà tutt'altro che semplice. Come se non bastasse, in vista della sfida il tecnico della Vecchia Signora dovrà fare i conti con diverse assenze. Oltre allo squalificato Vlahovic e all'infortunio di Milik, infatti, anche Alex Sandro e Kostic sono stati esclusi dalla lista dei convocati. Il brasiliano ha un sovraccarico alla coscia sinistra mentre il serbo è stato colpito da una sindrome influenzale. Di seguito tutti i convocati: "Szczesny, De Sciglio, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Chiesa, Yildiz, McKennie, Iling-Junior, Kean, Miretti, Weah, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Cambiaso, Djalo, Perin, Sekulov, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende".