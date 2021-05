Juve, l’accoglienza dei tifosi ad Allegri: “Di te siamo sempre stati fieri”

I tifosi bianconeri hanno esposto uno striscione per il ritorno di Allegri

In casa Juve c'é un'aria di gioia irrefrenabile dopo l'annuncio del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri. Il tecnico livornese infatti, non era mai stato dimenticato dai tifosi juventini e il suo approdo sotto la Mole era stato gridato a gran voce nei giorni precedenti, tanto da materializzarsi nel giro di poche ore. Gioia che é stata manifestata anche da una parte della curva dei sostenitori della Vecchia Signora, i quali hanno esposto uno striscione per le vie di Torino, per omaggiare il ritorno di Allegri nel quartier generale della Continassa: " Noi di te siamo sempre stati fieri. Bentornato mister Allegri". Questo é quanto scritto dal gruppo 'Viking'. Una gran bella rivincita per Max, se si considera soprattutto come fu accolto al suo arrivo a Torino.