Juve, Kostic re degli assist: solo uno ha fatto meglio dal 2018

Una Juventus combattiva s'impone contro la Samp. Gli uomini di Allegri riescono a riprendere la rotta dopo essere passati da un doppio vantaggio al 2-2. A trascinare la Vecchia Signora è stato Rabiot, nono gol in campionato per il francese, ma molto è passato, ancora una volta, dai piedi precisi di Filip Kostic. Suo l'assist per il gol dell'1-0 di Bremer: il serbo calcia benissimo il corner e il brasiliano si conferma un'arma in più anche in fase offensiva.