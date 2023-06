Juve, Kean sull’Under21: “Fake news, non iniziate…”

Le aspettative su Kean di Nicolato

Precedentemente, il Ct della Nazionale Under 21 aveva speso parole di elogio per l'attaccante della Juventus. Ecco cosa aveva detto Paolo Nicolato sulla convocazione di Moise Kean: "Mi basta che faccia quello che sa fare. Ha le caratteristiche per essere determinante. Sarà utile se avrà l’atteggiamento giusto e nei 23 per l’Europeo, dei 29 che ho chiamato per lo stage, resteranno solo i giocatori che avranno chiara la voglia di rimanere. Non ho motivi per pensare che Moise non possa essere fra questi". Un incoronazione di importanza che striderebbe con le motivazioni che sarebbero emerse nelle precedenti ore. Smentita la notizia della mancanza di motivazione, risale dunque quella di problemi fisici che verranno approfonditi nelle prossime ore dallo staff della Juventus. Con l'unica certezza che all'Europeo Under 21 Moise Kean non ci sarà.