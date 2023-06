Juve, Impallomeni: “Milinkovic-Savic? Allegri preferisce Rabiot”

Intervistato per la trasmissione Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato anche di Juventus . In particolare, si è parlato di alcuni dei nomi più caldi di questa fase, ovvero Milinkovic-Savic e Rabiot .

Alla domanda su chi la Juventus dovrebbe puntare, Impallomeni ha risposto così: "Serve uno col piede delicato, un tecnico. Comunque sono due giocatori diversi, alla Juventus serve un giocatore dinamico, più movimento in mezzo al campo. Milinkovic ha bisogno delle sue pause, è pigro ma veloce di testa, ma deve avere i suoi spazi. Rabiot è più continuo. Per Allegri meglio Rabiot. Per me ripartirà dal 3-5-2".