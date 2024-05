Juve, il Milan dubbioso su Thiago Motta: i bianconeri restano in pole

Più Juventus che Milan nel futuro di Thiago Motta. Questo è quello che si apprenderebbe dai colleghi di Libero. Il Milan, che starebbe valutando di sostituire in panchina Stefano Pioli, avrebbe valutato Thiago Motta. Da tempo, l'allenatore del Bologna sembrerebbe essere il prescelto della Juventus in caso di addio di Massimiliano Allegri. Per il club rossonero invece rimarrebbero alcuni dubbi su tale profilo. Non tanto per il fatto di non aver ancora esperienza da tecnico in Europa, quanto per aspetti di natura caratteriale che potrebbero non sposarsi con l'ambiente. Inoltre, proprio la presenza da tempo della Juventus sul tecnico, spingerebbe il Milan orientarsi su altre possibilità.