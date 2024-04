Juve, Galli: “Conte è una garanzia per chi riuscirà a prenderlo”

Intervistato a Radio Radio, Giovanni Galli ha parlato dell'ex tecnico della Juventus, Antonio Conte. Attualmente svincolato, l'allenatore sarebbe accostato a diversi club italiani ed europei per la prossima stagione, tra cui pure quello bianconero. Su di lui, l'ex giocatore ha detto: "Per Conte parlano i risultati. Ha un passato interista e juventino. Da allenatore bisogna riconoscergli le cose importanti che ha fatto con le squadre del Club e della Nazionale: è sempre riuscito a tirare fuori il meglio. Per quanto riguarda i tifosi, penso che per loro sia una garanzia perché pretende molto dai suoi calciatori. È un allenatore che pretende molto e che richiede molta attenzione, partecipazione e lavoro. Mi raccontavano che quando era alla Juventus, i calciatori non sapevano mai quando avevano la giornata libera, quasi per non dargli il tempo di poter fare qualcosa di alternativo al calcio. Conte è una garanzia, ma se si prende Conte si prende tutto“.