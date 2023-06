Juve, il Galatasaray vuole McKennie: possibile scambio con Zaniolo

Il club turco, infatti, vuole il centrocampista americano, individuato dalla scorsa estate come il rinforzo perfetto per la mediana. McKennie nel corso dell'ultima stagione ha giocato in prestito al Leeds dove non è riuscito a brillare, venendo addirittura retrocesso in Championship. Ora farà quindi ritorno in Italia ma la Juve ha già deciso di non puntare su di lui. I bianconeri lo valutano 30/35 milioni di euro, la stessa cifra con cui il Galatasaray valuta il cartellino di Zaniolo. Ecco quindi che i due club potrebbero incontrarsi per intavolare uno scambio, con il centrocampista americano che volerebbe in Turchia e l'attaccante italiano che farebbe ritorno in patria. Per il momento nessuna offerta ufficiale o incontro, ma si tratta di certo di un'opzione particolarmente interessante. La Juve ci riuscirà? Staremo a vedere.