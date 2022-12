Lutto in casa Juve: morto a soli 49 anni Fabian O’Neill

Lutto nel mondo del calcio: morto a 49 anni l'ex Juve Fabian O'Neill. Il messaggio di cordoglio del club bianconero

redazionejuvenews

Lutto nel mondo del calcio: a 49 anni è morto l'ex Juve Fabian O'Neill. Ecco il messaggio di cordoglio del club bianconero: "Il centrocampista uruguayano, scomparso il 25 dicembre 2022, ha militato per due anni nella Juve. Ci ha lasciato a Montevideo all’età di 49 anni Fabian O’Neill. Centrocampista di talento, classe 1973, O’Neill ha militato per 2 anni nella Juventus, dal 2000 al 2002. La sua carriera è iniziata ed è finita al Nacional di Montevideo (con cui ha vinto il titolo nazionale e due volte la Liguilla Pre-Libertadores de América): in Italia, oltre alla Juventus, ha giocato al Cagliari e al Perugia. La Juventus ricorda Fabian e rivolge il suo cordoglio alla sua famiglia".

Insieme alla Juve, O'Neill è stato ricordato anche dal Cagliari, squadra in cui ha giocato più di 100 partite in Serie A: "Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi. Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi".

Ultimo, ma non per importanza, il messaggio del Nacional, squadra in cui ha iniziato e chiuso la sua carriera: "Siamo spiacenti di comunicare la scomparsa di Fabian O'Neill. Emerso nella cantera inesauribile dei campione uruguagi con la nostra maglia. Oggi tutto il Nacional è in lutto. Alla sua famiglia e ai suoi amici, le nostre più sentite condoglianze. Addio Mago!".