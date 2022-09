News Juve / Mercato, doppia operazione sul gong? Dipende da Pogba

Il capolavoro della cessione last minute di Arthur al Liverpool, potrebbe non essere l'ultima operazione che porterà a termine la Juventus in queste ore. Il brasiliano è approdato in Inghilterra in prestito secco. Buona occasione per rilanciarsi in ottica Mondiali e non solo. Come dicevamo, la dirigenza starebbe valutando almeno un altro paio di movimenti<<<