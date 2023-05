Juve, Di Maria e le tappe di un addio sempre più inesorabile

Il raffreddamento con la Juventus

I buoni propositi di Di Maria, sono stati accolti in modo unidirezionale dalla Juventus. In diverse occasioni, i rappresentati della società hanno ribadito la fiducia all'argentino, ma, come anticipato, la situazione è ora mutata. Le intenzioni non sono diventati fatti; le promesse non si sono concretizzate in concreti passaggi economici. Da una parte, gli agenti dell'argentino avrebbero, secondo Tuttosport, richiesto un rialzo dell'ingaggio percepito dal loro assistito. I procuratori avrebbero spiegato che Di Maria avrebbe altre offerte e pertanto i 6 milioni di euro che ora percepisce non sarebbero più sufficienti. Dall'altra parte, i motivi che spingerebbero la Juventus a rifiutare la proposta sarebbero innumerevoli. Dall'età anagrafica, che non giustificherebbe l'investimento, alle difficoltà legate alla mancanza degli introiti derivanti dalla Champions League. Un progetto direzionato alla valorizzazione dei giovani per la costruzione di un ciclo vincente. Tutti indizi che suggerirebbero l'addio del campione argentino.