Juve, de Ligt non si muove: in arrivo la clusola da 120 milioni

Emergono importanti novità sul futuro del difensore olandese

Ieri sera l'Italia di Roberto Mancini non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord, favorendo di fatto la Svizzera, imposasi per 4-0 contro la Bulgaria e accedendo di fatto ai Mondiali in Qatar. Ora bisognerà sperare in un sorteggio benevolo e cercare di rimettere in campo le prestazioni viste ad Euro2020 che, hanno portato la banda del Mancio sul tetto d'Europa.