Juve, Cuadrado: “Aggressione e pressing alto per battere il Siviglia”

Cuadrado ha parlato del match di semifinale contro il Siviglia: il giocatore bianconero svela le armi da sfoderare per arrivare in finale

Ecco cosa ha detto: "Siamo in clima partita, siamo venuti qui con la voglia e la determinazione di raggiungere un obiettivo molto importante per noi. Speriamo di arrivare in finale; sarebbe un traguardo bellissimo per noi e per i nostri tifosi che se lo meritano. Cercheremo di dare il 200% per tutto il nostro popolo bianconero".